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Спички - не игрушка

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Киев направил ноту Варшаве из-за гибели водителей в очередях на границе

Киев направил ноту Варшаве из-за гибели водителей в очередях на границе

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Посольство Украины после гибели второго водителя грузового автомобиля в очереди на границе с Польшей обратилось с официальной нотой в МИД республики, заявил посол в Варшаве Василий Зварыч на странице в Facebook*.

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