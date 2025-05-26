«Битцевский маньяк» подал в суд на ФСИН

Отбывающий пожизненный срок заключения в колонии серийный убийца Александр Пичушкин, который известен как «битцевский маньяк», подал иск о взыскании в отношении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
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