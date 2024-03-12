Камеры сняли человека, минировавшего машину замректора луганского вуза Киселева

Камеры зафиксировали неизвестного, который прикрепил бомбу к машине экс-советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселева.
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