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Камеры сняли человека, минировавшего машину замректора луганского вуза Киселева

Камеры сняли человека, минировавшего машину замректора луганского вуза Киселева

Камеры зафиксировали неизвестного, который прикрепил бомбу к машине экс-советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселева.

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