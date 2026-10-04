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Рязанские новости

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В Рязанской области нашли погибшим пропавшего 58-летнего мужчину

В Рязанской области нашли погибшим пропавшего 58-летнего мужчину

Мужчина исчез 3 октября 2026 года в рабочем поселке Елатьма Касимовского муниципального округа.В Рязанской области завершились поиски 58-летнего Андрея Соустова, пропавшего в рабочем поселке Елатьма Касимовского муниципального округа.

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