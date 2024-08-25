Над подарками возлюбленного Ксении Бородиной смеются в сети

Ведущая Ксения Бородина безумно счастлива в новых отношениях. После расставания с Курбаном Омаровым Ксения Бородина заявила, что больше не будет публично демонстрировать свою личную жизнь и не станет вступать в отношения с известными людьми.
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