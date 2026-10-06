Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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К таким издержкам были не готовы: Война обходится слишком дорого. Началась настоящая декоммунизация

К таким издержкам были не готовы: Война обходится слишком дорого. Началась настоящая декоммунизация

В начале СВО в Европе думали: эта война с русскими обойдётся дёшево. Но всё пошло не по плану. Чего теперь добивается Москва? Президент России на пленарной сессии клуба "Валдай" сделал много знаковых заявлений, которые, вне всякого сомнения, долго будут изучаться мировым сообществом.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

"в Европе думали"! - пиплу привычно чешут по ушам, - а как же гегемон, он чО, вне этого "думали"?.. или, ещё проще, Европа что, самостоятельный актор на глобальной арене?.. ну хрень же полная! есть пресловутый Запад, он управляется большими деньгами - наднациональными, - ЦУП не в Европе... ну сказано же и написано всё! нет, опять и снова - Европа плохая, США ... хорошие?.. то, что между старыми и новыми деньгами есть тёрки, между Вашингтоном и Брюсселем есть вопросы, не должно мешать видеть суть вещей - очередной системный кризис капитализма ищет выход через противостояния разных форм, - санкции, горячие конфликты... ничего нового.

Профиль пользователя Геннадий Исаков
Геннадий Исаков

Ценностью для Европы представляет только украинская земля без украинцев. Ничего на ней находящегося ценностью не является. Европа вкладывает деньги в войну, чтоб их задачу по уничтожению украинцев и Украины решала Россия, чтоб потом с ней поделить освобожденные земли.