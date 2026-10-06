В начале СВО в Европе думали: эта война с русскими обойдётся дёшево. Но всё пошло не по плану. Чего теперь добивается Москва? Президент России на пленарной сессии клуба "Валдай" сделал много знаковых заявлений, которые, вне всякого сомнения, долго будут изучаться мировым сообществом.
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"в Европе думали"! - пиплу привычно чешут по ушам, - а как же гегемон, он чО, вне этого "думали"?.. или, ещё проще, Европа что, самостоятельный актор на глобальной арене?.. ну хрень же полная! есть пресловутый Запад, он управляется большими деньгами - наднациональными, - ЦУП не в Европе... ну сказано же и написано всё! нет, опять и снова - Европа плохая, США ... хорошие?.. то, что между старыми и новыми деньгами есть тёрки, между Вашингтоном и Брюсселем есть вопросы, не должно мешать видеть суть вещей - очередной системный кризис капитализма ищет выход через противостояния разных форм, - санкции, горячие конфликты... ничего нового.
Наш президент - самый лучший президент в мире Сил и здоровья ему на многие годы. А Европа пусть катится к чертям собачьим.
Ценностью для Европы представляет только украинская земля без украинцев. Ничего на ней находящегося ценностью не является. Европа вкладывает деньги в войну, чтоб их задачу по уничтожению украинцев и Украины решала Россия, чтоб потом с ней поделить освобожденные земли.