SamMobile: партнерство с OpenAI подарят телевизорам Samsung полезные ИИ-функции

На выставке CES 2025 компания Samsung представила новые линейки телевизоров QD-OLED, Neo QLED, The Frame и The Frame Pro, а также анонсировала Samsung Vision AI – набор функций на основе искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии