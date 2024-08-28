Рой Х-22 накрыл иностранную элиту ВСУ: На Украину пришел «ракетный шторм». Терпение Путина закончилось

Минувшие выходные на Украине превратились в сплошную череду русских массированных атак. В субботу ракетный удар буквально разорвал на куски западных наемников и спецназ ВСУ на острове Змеиный в Черном море — иностранную «элиту» накрыл рой Х-22.
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