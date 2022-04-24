Мировое обозрение

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Франция в огне: победа Макрона запустила революцию

Франция в огне: победа Макрона запустила революцию

Римма В Почему победа Макрона – начало новой нестабильности во Франции? Какие силы не согласны с результатами выборов? Кто стоит за переизбранием президента? И почему мы можем стать в ближайшее время свидетелями радикальных событий в пространстве французской политики? В ходе второго тура президентских выборах во Франции, по предварительным данным, победил глава партии «Вперед, Республика!» глобалист Эммануэль Макрон.

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