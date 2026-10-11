NYT: Минюст США начал расследование в отношении пяти крупнейших телеканалов

Минюст США начал расследование в отношении крупнейших американских телеканалов ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News относительно возможного нарушения антимонопольного законодательства в результате приостановки совместного освещения мероприятий с участием президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
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