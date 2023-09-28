ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Irina A
    Как мужчины то встрепенулись...никак все аполлоны. Да и за женщин как то стыдно, тоже видимо одни модели.А вы тоже считает...
  • виталий панов
    Для счастья мужчины не хватает женщины! Для полного счастья-полной женщины!А вы тоже считает...
  • Олег Виноградов
    Девушку-в столовку на раздачу.А вы тоже считает...

«Разворачивается огромная русская геополитическая драма»

«Разворачивается огромная русская геополитическая драма»

«Карабах оплавлен азербайджанскими реактивными снарядами. Армяне гоняют Пашиняна, как зайца, а тот делает заячьи вскидки в сторону то Франции, то Америки.

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Комментарии
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Николай Титов
Никогда не понимал Проханова.   То ли верующий, то  ли коммунист,  то ли человек тоскующий по СССР, по всем этим 14 республикам.   Когда-то в газете Советская Россия была опубликована таблица - какая республика  сколько денег внесла в бюджет СССР и сколько получила в виде дотаций.   Все эти республики, все до одной были дотационными   и только Белоруссия и РФ  ничего и ни от кого не получали.   Проханов  об этом тоскует?   Было мнение, что это не вечно, что придет время, республики окрепнут и будет обратная отдача.    Ну вот оно пришло, это счастливое будущее,  полюбуйтесь!
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1 час.
Владимир Хорошев
В суждениях Проханова нет ни грана озлобления и враждебности к кому-либо! Это говорит о его развитом интеллекте, Очень верно сказал много-много лет назад Плутарх: &quot;Человек здравомыслящий должен остерегаться вражды и озлобления...&quot;.
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1 час.
АМ
Алла Мироненко
И я полностью разделяю Ваше мнение.
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1 час.

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