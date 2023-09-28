«Разворачивается огромная русская геополитическая драма»

Николай Титов

Никогда не понимал Проханова. То ли верующий, то ли коммунист, то ли человек тоскующий по СССР, по всем этим 14 республикам. Когда-то в газете Советская Россия была опубликована таблица - какая республика сколько денег внесла в бюджет СССР и сколько получила в виде дотаций. Все эти республики, все до одной были дотационными и только Белоруссия и РФ ничего и ни от кого не получали. Проханов об этом тоскует? Было мнение, что это не вечно, что придет время, республики окрепнут и будет обратная отдача. Ну вот оно пришло, это счастливое будущее, полюбуйтесь!