«Карабах оплавлен азербайджанскими реактивными снарядами. Армяне гоняют Пашиняна, как зайца, а тот делает заячьи вскидки в сторону то Франции, то Америки.
«Разворачивается огромная русская геополитическая драма»
Комментарии
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Николай Титов
Никогда не понимал Проханова. То ли верующий, то ли коммунист, то ли человек тоскующий по СССР, по всем этим 14 республикам. Когда-то в газете Советская Россия была опубликована таблица - какая республика сколько денег внесла в бюджет СССР и сколько получила в виде дотаций. Все эти республики, все до одной были дотационными и только Белоруссия и РФ ничего и ни от кого не получали. Проханов об этом тоскует? Было мнение, что это не вечно, что придет время, республики окрепнут и будет обратная отдача. Ну вот оно пришло, это счастливое будущее, полюбуйтесь!
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1 час.
Владимир Хорошев
В суждениях Проханова нет ни грана озлобления и враждебности к кому-либо! Это говорит о его развитом интеллекте, Очень верно сказал много-много лет назад Плутарх: "Человек здравомыслящий должен остерегаться вражды и озлобления...".
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1 час.
АМ
Алла Мироненко
И я полностью разделяю Ваше мнение.
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1 час.
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