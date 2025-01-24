В Ямало-Ненецком автономном округе правоохранители и общественники продолжают мероприятия в рамках акции «Студенческий десант»

23 января 2025 года старший инспектор группы по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОМВД России «Шурышкарское» майор полиции Надежда Шипилова совместно с председателем Общественного совета при ОМВД Евгенией Грошевой в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» организовали профориентационное мероприятие для старшеклассников Мужевской средней общеобразовательной школы.