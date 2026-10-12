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Позитив для оптимистов

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«Риск вымирания человечества»: учёные рассказали, чем может обернуться злонамеренное использование ИИ

«Риск вымирания человечества»: учёные рассказали, чем может обернуться злонамеренное использование ИИ

Злонамеренное использование ИИ и ядерный конфликт могут привести к вымиранию человечества в течение 75 лет, говорится в исследовании журнала The Lancet.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Наумов
Владимир Наумов

"...Гейтс подразумевает новейшие ИИ-инструменты, которыми могут воспользоваться злоумышленники..." особенно входящие, как и Гейтс, в "кружок по интересам" глобальной элиты, мечтающие оставить на нашей Земле исключительно "золотой миллиард"....

Профиль пользователя Vladimir Lioubimcev
Vladimir Lioubimcev

А этот, так называемый "интеллект" и создали в злонамеренных целях. Интеллектом, как таковым, может обладать только самостоятельно мыслящий человек. Искусственно созданная база данных не может обладать интеллектом, самостоятельным мышлением и анализом последствий принятых решений. КТО БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ УПРАВЛЯТЬ ЭТИМ РЕСУРСОМ? УЧЕНЫЕ ПРАВЫ!!