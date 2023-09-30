В РФ устанавливается комплексное регулирование деятельности гаражных объединений

РИАМО - 1 окт. С воскресенья вступает в силу закон о гаражных объединениях. По документу сформирован общий подход к определению таких объектов недвижимости, как гаражи, и к их госрегистрации, сообщается на сайте Госдумы.
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