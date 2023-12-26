«Аквамен 2» покажут в российских кинотеатрах 28 декабря

Нового «Аквамена» 28 декабря обещают показать в сети «Киноквартал» (Москва), «Мираж Синема» (Санкт-Петербург, Москва, Великий Новгород, Мурманск), «Алмаз Синема» (Мытищи, Казань, Тула), сообщают “Известия”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии