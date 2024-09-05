Встреча с Зеленским – "черная метка" не только для мировых лидеров, но и для ВСУ и наемников. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Associated Press/East News.
Встреча с Зеленским – "черная метка" не только для мировых лидеров, но и для ВСУ и наемников
Комментарии
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Serg
Нужно укропам нацистам задуматься может фюрер Зеленский работает на Россию, а именно куда он не прибывал Российская армия наносит удар! Фюрер Зеленский специально работает как на Россию так и на Америку! Пора на Украине провести выборы нового президента!
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14 час.
Elena Dmitrieva
На Россию эта гнида точно не работает, уж больно он омерзителен. Россия такими брезгует.
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13 час.
Игорь Кузнецов
Конечно удары ВС РФ по укробандеровцам и наёмникам можно "привязать" к визитам Зеленского, но даже если он будет сидеть в бункере, то удары не прекратятся до нашей Победы.
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13 час.
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