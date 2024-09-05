Serg Нужно укропам нацистам задуматься может фюрер Зеленский работает на Россию, а именно куда он не прибывал Российская армия наносит удар! Фюрер Зеленский специально работает как на Россию так и на Америку! Пора на Украине провести выборы нового президента!

Elena Dmitrieva На Россию эта гнида точно не работает, уж больно он омерзителен. Россия такими брезгует.