Британцы намерены поставить Украины 650 ракет LMM Martlet как «ответ на удар по учебному центру в Полтаве» Лондон подготовил очередной пакет военной помощи для Украины.
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Британцы намерены поставить Украины 650 ракет LMM Martlet как «ответ на удар по учебному центру в Полтаве» Лондон подготовил очередной пакет военной помощи для Украины.
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