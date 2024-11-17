Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Борис Выдрин
    Bogdan Stupin Sergiy Che Вся эта полуправда - сознательно или нет - обходит СЕГОДНЯШНЮЮ причину "боевой стойки" Абхаз...Константин Затули...
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"Этот русский блогер врёт о жизни в Америке". Американец выводит на чистую воду поуехавшего либерала

"Этот русский блогер врёт о жизни в Америке". Американец выводит на чистую воду поуехавшего либерала

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вы ведь помните про американца Энтони, про которого мы несколько раз уже рассказывали? Мы когда это видео посмотрели, то на секунду в голову пришла очень странная, но забавная мысль: "Дожили.

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