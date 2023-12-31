Плательщики в Пакистане «переходят на цифру»

В Пакистане происходит заметный рост числа цифровых платежных транзакций. Очередной их увеличение на 6% за III-й кваатал, довело долю «безнала» до 80% в розничном банковском секторе, по состоянию на 30 сентября 2023 года.
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