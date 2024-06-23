Запад пытался переиначить историческое образование, заявил Патрушев

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Запад в течение многих лет пытался переиначить историческое образование в России, убрав из школьных учебников сведения о героизме народа СССР в Великую Отечественную войну, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для журнала «Национальная оборона».