37-летний вратарь Мексики Очоа переходит в «Салернитану». Контракт – по схеме «0,5+1»

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа близок к переходу в «Салернитану». 37-летний голкипер в ближайшие часы пройдет медосмотр и подпишет с клубом Серии А контракт до июня 2023 года с опцией продления еще на год, сообщает журналист Николо Скира.