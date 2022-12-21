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37-летний вратарь Мексики Очоа переходит в «Салернитану». Контракт – по схеме «0,5+1»

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа близок к переходу в «Салернитану». 37-летний голкипер в ближайшие часы пройдет медосмотр и подпишет с клубом Серии А контракт до июня 2023 года с опцией продления еще на год, сообщает журналист Николо Скира.

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