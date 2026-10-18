На XXVII агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве Южно-Уральский государственный аграрный университет получил серебряную медаль за способ производства кормов из ячменя сорта «Нудум 95» и бронзовую — за технологию повышения сохранности молодняка в животноводстве.
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