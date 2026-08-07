Из года в год Россия кормит Киргизию и Таджикистан. Вика Цыганова возмущена "братской помощью". Дело не в жадности, а в справедливости: неужели у нас в стране все проблемы решены, все сыты и довольны?Во внешней политике на постсоветском пространстве всё стабильно: Россия кормит Киргизию и Таджикистан.
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