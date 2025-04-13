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Слова мудреца Омара Хайяма приободрят даже законченных пессимистов: прислушайтесь к ним

Слова мудреца Омара Хайяма приободрят даже законченных пессимистов: прислушайтесь к ним

Подспорье в трудный час.Омар Хайям жил около тысячи лет назад на территории современного Ирана. Для своего времени он был известен как значимый ученый: открытия Хайяма позволили толкнуть вперед современную ему алгебру, а познания мыслителя в астрономии послужили при создании наиболее точного календаря из существующих.

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