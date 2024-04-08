Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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    у чиновников либерастов стоит задача сделать как можно меньше пенсионеров и поэтому всё будет как прежде.В Госдуме восстал...
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В Госдуме восстали против пенсионной реформы. Стартовала новая попытка отмены

В Госдуме восстали против пенсионной реформы. Стартовала новая попытка отмены

В Государственной думе выступили с предложением отменить пенсионную реформу. В России продолжаются дискуссии относительно проведённой пенсионной реформы.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Да ты чО? Интересно, откуда ты накропал 65 тысяч-то?  Что-то я не могу припомнить чернобыльцев с такой пенсией! То, что вышел на пенсию в полтинник - вполне возможно, а вот про сумму - не пиздело бы ты, существо! У меня в Минске чернобыльцев более, чем предостаточно в знакомых, вот только с твоими сказками они почему-то НЕ согласятся никак!
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2 час.
Олег Самойлов
Ой! Так ты еще и храматнай у наз! МарьВанна, учительница русского языка в седьмом классе тебе за твое сочинение выше &quot;шайбы&quot;   В ЛУЧШЕМ случае, хер бы поставила оценочку! То-то ты ссышь показать себя в своем профиле!
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2 час.
Владимир Соколов
у чиновников либерастов стоит задача сделать как можно меньше пенсионеров и поэтому всё будет как прежде.
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59 мин.

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