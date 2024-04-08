В Госдуме восстали против пенсионной реформы. Стартовала новая попытка отмены

Олег Самойлов

Да ты чО? Интересно, откуда ты накропал 65 тысяч-то? Что-то я не могу припомнить чернобыльцев с такой пенсией! То, что вышел на пенсию в полтинник - вполне возможно, а вот про сумму - не пиздело бы ты, существо! У меня в Минске чернобыльцев более, чем предостаточно в знакомых, вот только с твоими сказками они почему-то НЕ согласятся никак!