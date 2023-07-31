Военное обозрение

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Пленные украинские военнослужащие рассказывают, как британские психологи рекомендовали им лгать в случае попадания в плен к ВС РФ

Пленные украинские военнослужащие рассказывают, как британские психологи рекомендовали им лгать в случае попадания в плен к ВС РФ

Украинские военнослужащие, попавшие в плен к российским войсками на Запорожском (Ореховском) и Краснолиманском направлениях, рассказывают немало важной информации о том, как их готовили натовские инструкторы и психологи.

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