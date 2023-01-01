Украинская армия за 15 минут выпустила 20 снарядов по трем городам в ДНР

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в отчете представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в отчете представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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