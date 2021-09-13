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Как распилить бревно на доски с помощью бензопилы

Как распилить бревно на доски с помощью бензопилы

С помощью бензопилы можно быстро распилить бревно на чурки нужного размера. Затем их останется только поколоть, и дрова для печи готовы!А если нужно распилить бревно на доски?В данном случае вовсе нет необходимости пользоваться услугами пилорамы.

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