Как распилить бревно на доски с помощью бензопилы

С помощью бензопилы можно быстро распилить бревно на чурки нужного размера. Затем их останется только поколоть, и дрова для печи готовы!А если нужно распилить бревно на доски?В данном случае вовсе нет необходимости пользоваться услугами пилорамы.
С помощью бензопилы можно быстро распилить бревно на чурки нужного размера. Затем их останется только поколоть, и дрова для печи готовы!А если нужно распилить бревно на доски?В данном случае вовсе нет необходимости пользоваться услугами пилорамы.
Свежие комментарии