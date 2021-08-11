Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Max
    Очередной тухляк от техно.руПочему «летавшие ...
  • Максим Маркин
    типа отключить свет во всём Китае ... навряд ли им это понравится ...В ООН призвали дл...
  • Иван Петров
    Эта страна потомков высланных из Европы преступников становится угрозой всему Человечеству !США пытаются мили...

Финансовый эксперт Смирнова дала совет, как частным инвесторам заработать на налоговых вычетах

Финансовый эксперт Смирнова дала совет, как частным инвесторам заработать на налоговых вычетах

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские частные инвесторы могут получить налоговые льготы при вложениях в инструменты в иностранной валюте, инвестиционном или накопительном страховании жизни или получить льготу по уменьшению прибыли на убытки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх