Финансовый эксперт Смирнова дала совет, как частным инвесторам заработать на налоговых вычетах

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские частные инвесторы могут получить налоговые льготы при вложениях в инструменты в иностранной валюте, инвестиционном или накопительном страховании жизни или получить льготу по уменьшению прибыли на убытки.
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские частные инвесторы могут получить налоговые льготы при вложениях в инструменты в иностранной валюте, инвестиционном или накопительном страховании жизни или получить льготу по уменьшению прибыли на убытки.
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