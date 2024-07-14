Кожевников: «Пока в «Ак Барсе» нет быстрых хоккеистов, чтобы ставить скоростной хоккей»

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников порассуждал в интервью «ТИ-Спорт» о перспективах КХЛ после ее выхода из-под юрисдикции хоккейных федераций – как российской, так и международной, а также оценил трансферные дела «Ак Барса» и других клубов лиги.