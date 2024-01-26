Ельцин заявлял Клинтону, что Россия должна первая вступить в НАТО в случае расширения

Бывший президент РФ Борис Ельцин на встрече со своим коллегой из Америки Биллом Клинтоном в Ново-Огарево в январе 1994 года заявлял, что Россия в случае расширения НАТО должна первой вступить в альянс, сообщает корреспондент The Moscow Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии