ЭНЕРГИЯ ДНЯ 22 мая 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать второе число пятого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1412 =Вы получаете Энергию, когда испытываете положительные чувства, и вы тратите Энергию, когда испытываете негативные чувства = Главное, каждый из вас - самостоятельная высокая Сущность, заранее согласившаяся быть именно там, где вы сейчас находитесь =За каждым текстовым содержанием параллельно идёт Энергетика, и это не просто фон текста, а основной действующий инструмент = Как бы ни складывались обстоятельства, вы можете трансформировать трудность в доступность, несчастье - в счастье =Мысли оказывают сильнейшее влияние на ваше тело.