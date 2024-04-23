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Нарушения правил движения, которые не стоит допускать дважды

Нарушения правил движения, которые не стоит допускать дважды

В юридическую контору обратился водитель и рассказал, что месяц назад с камер ГИБДД ему пришёл штраф за проезд перекрёстка на запрещающий (жёлтый) сигнал светофора, водитель увидел сумму такого штраф – 1000 рублей и спокойно оплатил его с 50-ти процентной скидкой.

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