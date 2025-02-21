Илон Маск призвал вернуть МКС с орбиты Земли и отправиться на Марс

Вашингтон, 21 февраля, 2025, 03:12 — ИА Регнум. Процесс возвращения Международной космической станции (МКС) с орбиты Земли призвал запустить американский предприниматель, владелец SpaceX и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск в связи с якобы низкой эффективностью станции.
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