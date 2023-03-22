Премьер Японии Кисида во время визита на Украину пригласил Зеленского поучаствовать в саммите G7 онлайн

Руководитель японского правительства Фумио Кисида в ходе своего визита на Украину пригласил президента страны Владимира Зеленского принять участие в саммите «Большой семерки», который состоится в июне в Хиросиме, в онлайн-режиме.
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