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Газета.ру

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Iz.ru: певец Киркоров продал недвижимость в Болгарии

Iz.ru: певец Киркоров продал недвижимость в Болгарии

Певец Филипп Киркоров продал 14 квартир в Болгарии. Об этом сообщает iz.ru.Речь идет о недвижимости элитном жилом комплексе «Эмеральд», расположенном в курортном селе Равда на черноморском побережье.

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