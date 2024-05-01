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Четыре человека, в том числе дети, погибли в страшной аварии под Магнитогорском

Четыре человека, в том числе дети, погибли в страшной аварии под Магнитогорском

Ещё трое — в больнице. О случившемся рассказали в госавтоинспекции Республики Башкортостан.Смертельное ДТП случилось 28 апреля примерно в 16 часов дня на 346 км дороги Ира-Магнитогорск, на территории Башкирии.

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