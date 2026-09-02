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Пятый канал

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Россиянам может не хватить красной икры на Новый год

Россиянам может не хватить красной икры на Новый год

В России с начала путины произведено 1,74 тыс. тонн красной икры, однако эксперты считают, что имеющихся объемов достаточно для покрытия спроса.

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