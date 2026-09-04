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62ИНФО | Новости Рязани

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На двух улицах Рязани после вмешательства прокуратуры провели ямочный ремонт

На двух улицах Рязани после вмешательства прокуратуры провели ямочный ремонт

В ходе проведенной проверки было установлено, что на 1-м Совхозном проезде и улице Гражданской проезжая часть имеет множество выбоин, размер которых превышает допустимые нормы.

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