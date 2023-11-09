"Ну, что вам рассказать про Сахалин"? Сказка об острове в лонг-листе Премии им. Арсеньева

Совет экспертов пятого сезона Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" имени В.К. Арсеньева (12+) сформировал "длинный список" Премии, в который вошли 30 присланных на творческий конкурс произведений (по десять в каждой из номинаций — "Длинная проза", "Короткая проза" и "Проза для детей"), сообщает ИА PrimaMedia.