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В Прикамье увеличилось число людей, которые страдают от шума на работе

В Прикамье увеличилось число людей, которые страдают от шума на работе

Шум является одним из основных факторов развития профессиональных заболеваний.В Пермском крае за последние два года увеличилось число работников, которые подвергаются воздействию шума на производстве.

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