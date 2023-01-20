В Госдепе США заявили, что победителей в ядерной войне не будет

Вашингтон исходит из того, что ядерную войну нельзя начинать, поскольку победителей в ней не будет. Об этом заявил замглавы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател, комментируя слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о подобных конфликтах.