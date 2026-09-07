Полигон для подготовки к работе в зоне ЧС появится в Нижнем Новгороде

В Штабе общественной поддержки сенатор РФ, уполномоченный по волонтерской работе партии «Единой России» при чрезвычайных ситуациях Игорь Кастюкевич представил новый проект по созданию специализированных полигонов для подготовки волонтерских команд, работающих в зонах ЧС.