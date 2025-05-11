Киноискусство как оружие: Вклад Алма-Аты в советский кинематограф военной поры

В годы ВОВ Казахстан приютил ведущие киностудии СССР, а Алма-Ата стала столицей советского кино.В юбилейную дату Великой Победы не лишним будет вспомнить неоценимую роль, которую Алма-Ата сыграла в развитии советского кинематографа.
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