«Челси» продлил контракт с Ачимпонгом до 2029 года. 18-летний защитник Англии U20 интересен «Реалу», «Ливерпулю» и «ПСЖ»

Новое соглашение с 18-летним защитником сборной Англии U20 рассчитано до июня 2029 года. Ачимпонг дебютировал за «синих» в прошлом сезоне, выйдя на замену 2 мая в игре АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0).