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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Башкиров переходит в «Металлург». «Салават Юлаев» не стал повторять предложение форварду

«Салават Юлаев» не стал повторять контрактное предложение нападающему. Срок контракта Башкирова с уфимцами истек 30 апреля.

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