«Танковый амбар» для минного фронта: каким может стать новый комплекс на базе Т-80

Помимо «стены дронов», основным препятствием для развития глубокого стремительного наступления в зоне СВО стали многокилометровые, эшелонированные минные поля высокой плотности.
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