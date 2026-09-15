Триумфальную победу партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, где правые забрали почти 44% голосов, в Берлине восприняли как сильное «политическое землетрясение».
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