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Царьград

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Губернатор Евраев обсудил с "БАРС" продление службы и награды

Губернатор Евраев обсудил с "БАРС" продление службы и награды

Добровольцы "БАРС" обсудили с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым продление службы и награды.

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