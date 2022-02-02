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Аргентина не проигрывает 29 матчей подряд. До ее рекорда – 2 игры, до мирового рекорда Италии – 8

Сборная Аргентины победила Колумбию (1:0) в рамках квалификации ЧМ-2022. Аргентинцы продлили беспроигрышную серию до 29 матчей – это лучшая на данный момент действующая серия среди национальных команд.

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